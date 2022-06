Nuovo PS Plus al via: l'importanza della privacy su console PlayStation nel video di Sony

Cogliendo l'opportunità offertagli dall'entusiasmo della community per il lancio in Italia del Nuovo PlayStation Plus, la divisione nostrana di SIE invita l'utenza PS4 e PS5 a riflettere sull'importanza della privacy con un video che descrive l'impegno di Sony nella sicurezza dell'ecosistema PlayStation.

Il "filmato di servizio" pubblicato su YouTube dai curatori del canale ufficiale di PlayStation Italia ricorda ai videogiocatori quanto sia importante, per il colosso tecnologico giapponese, proteggere la privacy degli appassionati.

Attraverso tutta una serie di infografiche e animazioni esaustive, Sony entra nel merito delle attività svolte in tal senso dai curatori dell'ecosistema online delle piattaforme PlayStation e spiega "quali informazioni personali raccogliamo da voi, come le utilizziamo e le condividiamo e come potete personalizzare le vostre preferenze sulla privacy".

Sony ricorda inoltre che sul sito ufficiale PlayStation.com è disponibile un'intera sezione dedicata, appunto, alla Privacy, alla Sicurezza degli Account e alla Sicurezza Online di PlayStation, dal quale ricevere tantissime informazioni sulle attività condotte dall'azienda nipponica per venire incontro alle esigenze della propria community.

Prima di lasciarvi al video e al link condiviso da Sony,