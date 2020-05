Nuovo Quiz Duello disponibile gratis su iOS e Android

MAG Interactive è lieta di annunciare il debutto di Nuovo Quiz Duello, il sequel di Quiz Duello da oggi scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store. Il titolo propone diverse novità, conservando lo spirito del gioco originale.

Di seguito elenchiamo le caratteristiche salienti di Nuovo Quiz Duello:

Nuova modalità di gioco "Arena": Gioca contro altri quattro giocatori contemporaneamente e scala le classifiche!

Classic duelli: chi sa di più? Competi contro i tuoi amici in quiz su tutto, da cibo e film, a scienza e sport

Mantieni il tuo profilo giocatore e le relative statistiche dall'originale

Duelli cross-play tra il nuovo e classico QuizDuello

Eventi speciali: Metti alla prova la tua conoscenza di nuovi, emozionanti argomenti in quiz speciali e mensili

Dal 2012 QuizDuello ha attirato oltre 100 milioni di giocatori grazie a domande intelligenti e partite emozionanti. Si tratta del più grande gioco di MAG Interactive in termini di giocatori attivi: con una base di giocatori giornalieri nel mondo di oltre un milione di persone, QuizDuello è il principale gioco a quiz in Europa sia su iOS che su Android.

Nuovo QuizDuello conserva l'essenza del gioco originale, sviluppando ulteriormente il concept con l'introduzione della nuova modalità di gioco "Arena". In questa modalità i giocatori competono contro altre quattro persone in nuove ingegnose categorie allo scopo di scalare diverse classifiche. Nel corso di sei turni i giocatori si rincorrono simultaneamente, in lizza per il primo posto dove la fortuna potrà girare per tutti, in una frazione di secondo.

Il team di sviluppo ha riservato estrema cura nel preservare l'esperienza del gioco originale. Nei classici duelli a quiz, è ancora possibile sfidare amici o avversari casuali in 19 categorie diverse - dalla biologia, al cinema e alla politica. Oltre ai duelli, si possono giocare quiz a tema, in cui i giocatori possono competere con le proprie conoscenze e con altri giocatori provenienti dallo stesso paese.

Per di più nel Nuovo QuizDuello è possibile mantenere il proprio profilo del gioco originale, così come le statistiche e gli amici. Come se non bastasse, i giocatori possono lanciarsi sfide tra le due piattaforme QuizDuello e Nuovo QuizDuello.

Nuovo QuizDuello ha fatto il suo debutto in Svezia nel novembre 2019 e da allora è stato lanciato in diversi mercati principali, come Germania, Italia e Francia. Dopo un impatto importante in questi Paesi, MAG ha deciso di pubblicare il gioco sul mercato mobile globale.

"Siamo orgogliosi di presentare la nuova generazione di QuizDuello a un mercato globale. Il team di sviluppo ha lavorato duramente per offrire un'esperienza di gioco di livello mondiale. Siamo un passo più vicini al raggiungimento del nostro obiettivo: rendere Nuovo QuizDuello il più grande gioco mobile del mondo nella categoria quiz", afferma Daniel Hasselberg, CEO di MAG Interactive.

Ricordiamo che Nuovo QuizDuello è disponibile a livello globale per essere scaricato e giocato gratuitamente da App Store e Google Play.