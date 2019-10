Nuovo raduno di Destiny 2 al Lucca Comics & Games, ci sarà anche GiornoGaming!

Fan di Destiny 2, a raccolta! Dopo il successo dell'evento organizzato alla Milan Games Week 2019, è giunto il momento di replicare. Al Lucca Comics & Games 2019 avrà luogo un nuovo raduno di Destiny 2 in compagnia di GiornoGaming, al quale siete tutti invitati (non è obbligatorio il cosplay).

L'evento della community di Destiny 2 avrà luogo venerdì 1 novembre a partire dalle ore 17:30, presso il Red Bull Cosplay Garage al Baluardo di Santa Croce. Grazie alla collaborazione con The Tower, presso lo stand sarà possibile incontrare numerosi cosplayer, con i quali scambiare quattro chiacchiere e fare tante fotografie. Se conoscete dei ragazzi che faranno dei cosplay di Destiny, non esitate ad invitarli all'evento: più siamo, meglio è!

GiornoGaming sarà presente al raduno come unico content creator: purtroppo, ElitGaming, Luga (The Falling Lights), Lorand e gli altri che erano presenti a Milano lo scorso mese sono impossibilitati a partecipare al festival. Siamo sicuri, in ogni caso, che ci sono tutte le premesse per rendere il raduno di Destiny al Lucca Comics & Games 2019 memorabile! Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di guardare il video che GiornoGaming ha realizzato appositamente per l'occasione: è allegato in cima alla notizia, buona visione!