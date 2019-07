Il nuovo raid di FF14 Shadowbringers ricrea una Summon di Final Fantasy 8

La scorsa settimana è finalmente stato aperto Eden, raid a 8 partecipanti di Final Fantasy XIV: Shadowbringers. Per molti giorni prima del lancio i giocatori si sono interrogati sul nome dell'incursione, che riporta alla memoria l'omonima invocazione Guardian Force di Final Fantasy 8. Se non avete ancora giocato il raid e non volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di interrompere subito la lettura.

Alla fine, le supposizioni si sono rivelate giuste: durante l'attività, senza andare troppo nel dettaglio della storia, è davvero possibile fronteggiare il celebre Guardian Force di Final Fantasy 8 in una nuova versione denominata Eden Prime! Durante l'arduo combattimento è anche possibile udire una nuova versione dello storico tema del boss. Gli omaggi non terminano affatto qui, poiché è anche stato rielaborato immagine per immagine l'attacco "Respiro Eterno” di Final Fantasy 8. Guardate voi stessi nel filmato allegato in calce a questa notizia. A sinistra trovate la versione originali, a destra quella nuova ricreata con il motore di FF XIV.

Cosa ve ne pare? Avete già affrontato il nuovo raid? Intanto, Alessandro Zampini ha iniziato il cammino che lo porterà verso la recensione di Final Fantasy 14: Shadowbringers. L'ottava fantasia finale, invece, potrà essere vissuta ancora una volta grazie a Final Fantasy 8 Remastered, in uscita entro la fine di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.