Un nuovo Ratchet & Clank uscirà al lancio di PlayStation 5?

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Ratchet & Clank e sembra che i fan del duo verranno accontentati molto presto, entro la fine dell'anno, con un nuovo gioco della serie in arrivo al lancio di PlayStation 5. Sarà vero?

A sostenerlo è l'ex giornalista e insider Colin Moriarty, il quale ha discusso di questa ipotesi in un podcast. A suo avviso "Ratchet & Clank sarebbe in sviluppo da molto e probabilmente uscirà al lancio di PlayStation 5", Moriarty parla di un progetto destinato a uscire tra Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man 2, con quest'ultimo non ancora annunciato ufficialmente.

Dopo l'acquisizione di Insomniac Games da parte di Sony in molti hanno ipotizzato il ritorno di questa coppia esplosiva, tuttavia ad oggi non ci sono stati annunci di alcun tipo a riguardo. Che Ratchet & Clank possa essere una delle ultime esclusive Sony per PS4, disponibile in contemporanea anche su PlayStation 5 al lancio della console? Ipotesi interessante ma come detto assolutamente non confermata.

Dopo il discreto Ratchet & Clank per PS4 uscito in contemporanea con il film omonimo, la serie ha subito una nuova battuta d'arresto ma i tempi potrebbero essere maturi per un ritorno in grande stile. Ne sapremo di più nei prossimi mesi?