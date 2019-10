Nuovo record per Call of Duty Mobile: 100 milioni di download nella settimana di lancio

L'accoglienza riservata a Call of Duty Mobile dagli appassionati di sparatutto su sistemi iOS e Android è stata esplosiva come il trailer di lancio di COD Modern Warfare, a giudicare dai 100 milioni di download registrati da Activision nella settimana di pubblicazione su App Store e Google Play.

In base ai rilevamenti effettuati dall'esperta società di analisi Sensor Tower, i dati ottenuti sugli store digitali di Apple e Google evidenziano l'incredibile riscontro ottenuto da Activision con la versione portatile del suo franchise FPS di punta (specie dopo il divorzio da Bungie e Destiny).

Stando a quanto dichiarato ai giornalisti di Reuters da uno degli analisti responsabili di Sensor Tower, quello di Call of Duty Mobile è "di gran lunga il più grande lancio nella storia dei videogiochi per sistemi mobile, specie in termini di base installata di giocatori che è stata creata nella prima settimana".

Ciò che rende davvero sorprendente il record ottenuto da Activision è infatti il distacco con la "concorrenza": nel medesimo lasso di tempo preso in esame, infatti, PUBG ha registrato 28 milioni di download, Fortnite poco più di 26 milioni, Pokemon GO 85,5 milioni e il recente Mario Kart Tour 90 milioni.

Il successo conseguito al lancio da Call of Duty Mobile alimenta così le speranze dei vertici di Activision di fare del nuovo COD portatile il vero competitor di Fortnite Mobile e PUBG Mobile, sia sotto il profilo della base installata che, soprattutto, dell'interesse suscitato negli appassionati nel medio-lungo periodo e della visibilità mediatica garantita dagli eventi della scena eSport.