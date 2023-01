Nuovo record per Nintendo Switch: la console è stata la più venduta in Europa nel 2022

Si sa: Nintendo ha saputo regalare tantissime esperienze videoludiche di alto livello, soprattutto in seguito all'uscita della sua console ibrida nel lontano 2017. Mentre i fan attendono con trepidante attesa la line-up da paura dei giochi in uscita su Nintendo Switch nel 2023, la Grande N ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo.

Come riportato nelle ultime ore, gli ultimi dati commerciali relativi al mondo videoludico hanno evidenziato un trend più che positivo per la console ibrida concepita ed ideata dalla casa di Kyoto: Nintendo Switch è stata la console più venduta sul suolo europeo nel 2022. I dati, però, riportano alcune imprecisioni, dovute alle mancanze di informazioni ufficiali relative ad alcuni mercati: infatti, non si conoscono gli esatti dati relativi alla Germania e al Regno Unito, seppure le comparazioni rispetto al precedente anno non smuovono i dati di vendite generali.

Pur essendovi delineato un quadro di calo nelle vendite generali nel corso dell'intero anno, Nintendo Switch continua a mantenere la propria egemonia, anche di fronte ad una concorrenza agguerrita che ha raggiunto traguardi significativi a fronte della mancanza di hardware sul mercato. Tuttavia, alcuni dei mercati europei non hanno assistito al trionfo netto di Nintendo: in Danimarca e in Svezia, la console più venduta è la nuova ammiraglia di casa Sony.

Al primo posto detenuto da Nintendo con il suo Nintendo Switch segue PlayStation 5, che è stata la seconda console più venduta sul mercato europeo. Il terzo posto è invece detenuto da Microsoft, anche se il brand Xbox continua a registrare un aumento di vendite complessive in tutto il mondo. Inoltre, sempre dalla stessa fonte emerge un dato interessante relativo ad una delle principali IP Nintendo del 2022: se le vendite di Pokémon Scarlatto e Violetto fossero state accorpate, la nona generazione Pokémon sarebbe stata la sesta produzione videoludica più venduta in Europa.

I fan di Nintendo Switch potranno quindi gioire dinnanzi ai grandi risultati conseguiti da Nintendo nel corso dell'anno ormai passato. Intanto, la compagnia nipponica è pronta a rilasciare alcune importanti produzioni nel corso dei primi mesi del 2023 e non solo. Intanto, mentre la Grande N scopre tutte le sue carte in tavola per i mesi a venire, i giocatori non perdono le speranze sul ritorno in auge di alcuni vecchi prodotti, domandandosi che fine abbia fatto l'IP Nintendo Donkey Kong e non solo.