Nuovo record per Apex Legends: 92 milioni di ricavi nel mese di lancio

Gli analisti di SuperData confermano l'irresistibile ascesa di Apex Legends come nuovo fenomeno videoludico. Il battle royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è infatti riuscito a battere il record per il gioco free-to-play di maggior successo nel periodo che comprende le prime quattro settimane dal lancio.

In un solo mese, infatti, gli esploratori di Kings Canyon su PC, PlayStation 4 e Xbox One hanno consentito a EA e a Respawn di generare 92 milioni di dollari di ricavi solo attraverso le microtransazioni facoltative.

Il record per il gioco gratuito che, nel suo mese di lancio, è risultato essere il più remunerativo nella storia dei videogiochi, segue l'annuncio da parte del team capitanato da Vince Zampella dell'avvenuto raggiungimento dei 50 milioni di utenti di Apex Legends.

L'analisi di SuperData, quindi, si riferisce al solo mese di febbraio e non tiene conto del più che probabile aumento dei ricavi che dovrebbe essere avvenuto in coincidenza con il lancio della Stagione 1 e del Battle Pass su PC e console. I rilevamenti che verranno effettuati a fine marzo, di conseguenza, potrebbero fotografare una situazione ancora più rosea per lo sparatutto multiplayer di Electronic Arts e dare a Respawn gli strumenti per ampliare l'universo battle royale del titolo, come suggeriscono i dataminer di Apex Legends che suggeriscono l'arrivo di mappe inedite e sfide PvE.