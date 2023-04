Nuovo record per Resident Evil 4 Remake: completato a Professionista in meno di due ore

A distanza di qualche settimana dal debutto, Resident Evil 4 Remake vanta già qualche record notevole per quello che riguarda le speedrun. Un abile giocatore è infatti riuscito a completare l'intera avventura con risultati incredibili.

A detenere al momento il record mondiale per la speedrun di Resident Evil 4 Remake è il content creator conosciuto con lo pseudonimo di Distortion2. L'utente in questione è riuscito a raggiungere i titoli di coda in 1:58:32, ovvero poco meno di due ore. A rendere la sua impresa ancora più interessante è il fatto che sia riuscito a completare il survival horror Capcom alla difficoltà massima - Professionista - e raggiungendo il grado S+. Insomma, si tratta di un risultato notevole e sarà davvero difficile per gli altri speedrunner provare a fare di meglio.

In ogni caso è improbabile che questo sia il record definitivo, visto che il gioco è disponibile da poco e c'è ancora tempo per scoprire trucchi e segreti che consentiranno agli speedrunner di velocizzare le loro partite ed essere sempre più rapidi nel completamento dell'avventura.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo record mondiale, vi ricordiamo che l'ultima patch diResident Evil 4 Remake modifica grafica e prestazioni su PS5 e Xbox Series X|S.