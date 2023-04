Nuovo record per Super Mario: è il primo tema videoludico nella Biblioteca del Congresso

Che si apprezzino o meno i videogiochi, l'iconico tema musicale di Super Mario è riconoscibile da chiunque. Ed è proprio per questo motivo che ora il brano in questione è entrato a far parte della storia Biblioteca del Congresso (Library of Congress).

Di recente è stato aggiornato l'archivio del National Recording Registry, il quale contiene tutti i brani musicali che, in un modo o nell'altro, hanno fatto la storia e devono essere preservati. Tra quelli aggiunti alla collezione nel 2023 troviamo anche il Super Mario Theme ad opera di Koji Kondo e pubblicato nell'ormai lontano 1985, quasi quarant'anni fa. Si tratta del primo brano legato ai videogiochi che entra a far parte dell'archivio storico americano e non è da escludere che l'improvviso ingresso del tema musicale nel National Recording Registry abbia qualcosa a che fare con il recente arrivo nelle sale di Super Mario Bros il Film.

Per chi se lo stesse chiedendo, tra gli altri brani che sono stati selezionati per lo stesso scopo troviamo anche 'Like a Virgin' di Madonna, 'All I Want for Christmas Is You' di Mariah Carey e 'Imagine' di John Lennon.

