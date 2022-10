Nuovo record su Twitch: ecco lo streamer che ha superato i 100.000 iscritti

A distanza di qualche giorno dal nuovo primato italiano di iscritti su Twitch, raggiunto dal canale di Blur, uno streamer americano è riuscito a stabilire un nuovo record sulla piattaforma targata Amazon.

Stiamo parlando di Kai Cenat, un personaggio non particolarmente noto in Italia ma che nel resto del mondo può vantare innumerevoli follower. Ed è proprio grazie alla sua fama che negli scorsi giorni è riuscito a raggiungere un traguardo incredibile su Twitch: come potete vedere nella clip in calce alla notizia, il content creator è riuscito a superare le 100.000 iscrizioni sulla piattaforma di streaming durante una delle sue ultime dirette. La live in questione era stata organizzata con un gruppo di amici per celebrare il record, infatti lo streamer non era da solo quando l'indicatore dei sub ha raggiunto la soglia dei 100.000 ed è anche andato oltre. Al momento Kai Cenat vanta un numero di iscritti persino superiore a quelli di xQc, che ne ha solo 80.000. Va precisato che Kai Cenat è solo secondo nella classifica mondiale, il cui primo posto è occupato dallo streamer Casimito con circa 133.000 iscritti.

Prima di lasciarvi alla clip, vi ricordiamo che Dream, storico YouTuber di Minecraft, ha finalmente mostrato il suo volto in video.