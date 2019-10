Nuovo rinvio per Skull & Bones, non uscirà prima del 2021

Skull & Bones è stato nuovamente rinviato: il gioco non uscirà nel 2020 come precedente annunciato ma arriverà solamente nell'anno fiscale compreso tra aprile 2021 e marzo 2022.

Il rinvio è stato annunciato durante l'ultima conferenza di Ubisoft con gli azionisti durante la quale è stato confermato che Watch Dogs Legion, Gods & Monsters e Rainbow Six Quarantine usciranno durante il prossimo anno fiscale (ovvero tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021) mentre Skull & Bones non vedrà la luce prima di aprile 2021.

Non è chiaro a questo punto se il gioco sia diventato un progetto completamente Next-Gen o se uscirà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito il calendario delle uscite Ubisoft dei prossimi anni:

Ubisoft 1 aprile 2020/31 marzo 2021

Rainbow Six Quarantine

Just Dance 2021

Roller Champion

AAA non annunciato

AAA non annunciato

Ubisoft Luglio/Dicembre 2020

Watch Dogs Legion

Gods and Monsters

Giochi Ubisoft in arrivo dopo aprile 2021

Skull and Bones

Tra i due titoli AAA non annunciati potrebbero essere Assassin's Creed Kingdom (nome in codice del prossimo episodio della saga) e magari un nuovo The Crew oppure Far Cry 6 mentre Beyond Good & Evil 2 è ancora privo di una finestra di lancio.