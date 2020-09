Un nuovo roster francese per il team esport italiano Notorious Legion

Di seguito il comunicato stampa inviatoci dall'organizzazione. Si tratta di un team composto da player francesi, che già hanno dimostrato di poter far bene e che per la prima volta si affaccia al competitivo italiano.

Siamo sicuri che questa ventata di novità possa essere la svolta che serve a Notorious Legion Esport, dopo un paio di stagioni giocate sicuramente sottotono e non come avremmo voluto.

Ma andiamo a conoscere meglio il nuovo roster di NLE:

Corentin “Demoniak” Coelho

Steven “Kxhz” Periard

Steven “Otgaz “ Dominguez

Sami “Sura” Cousin

Théo “Teoxys” Cathiard

Coordinati dal Team Manager Tomer “Gunny” Hesed.

I nostri ragazzi saranno impegnati in questa stagione autunnale nelle Closed Qualifier per la Challenger League Europea ed in contemporanea con la Relegation qualifier per prendere parte al prossimo split del PG Nationals.

Gli appuntamenti per settembre saranno il 22 e 23 settembre per quanto riguarda le qualifiche alla Challenger League, alle quali oltretutto siamo l’unico team Esports italiano che si è riuscito a qualificare, e per il 24, 26 e 27 settembre per quanto riguarda la Relegation qualifier.

Ai nostri ragazzi spetterà dunque il duro compito di portare in alto il nome della community italiana di R6S in Europa dove durante i Qualifier di Challenger League sfiderà i team più promettenti della scena competitiva europea, pronti a giocare sotto i riflettori di uno dei palchi più importanti del vecchio continente e successivamente di tentare di conquistare il titolo italiano.