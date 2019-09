Nuovo rumor per Splinter Cell: avvistati riferimenti ad una nuova uscita su GameStop

Non sembra esserci pace per Splinter Cell, ormai protagonista di numerosi rumor nel corso degli ultimi mesi. L'IP torna ora al centro dell'attenzione, in seguito ad un avvistamento quantomeno interessante.

Come segnalato su Reddit, nei database della nota catena di distribuzione GameStop è infatti stato avvistato un gadget a tema Splinter Cell. Si tratta della riproduzione di un visore di Sam Fisher, forse il medesimo già segnalato durante l'E3 2019, ma del quale è stato ora possibile leggere anche la descrizione. Ed è proprio quest'ultima ad avere attirato l'attenzione della community videoludica. Al suo interno è infatti possibile leggere: "Per la prima volta dall'introduzione di Splinter Cell nel 2002, dopo nove titoli AAA di successo, e con la decima release all'orizzonte, ecco la prima occasione per acquistare il caratteristico visore sonar ad alta frequenza [...]". Una descrizione piuttosto intrigante, che sembra alimentare ulteriormente le voci su di un ritorno dell'amata IP. Purtroppo, l'oggetto è stato in breve tempo rimosso e la pagina dedicata non risulta più raggiungibile.



Recentemente, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha sottolineato come la software house sia ancora al lavoro sul brand, ma non ha offerto alcun tipo di conferma in merito ad un possibile nuovo capitolo per la serie. Per scoprire se effettivamente Sam Fisher è destinato a tornare a calcare la scena videoludica, non resta altro da fare che attendere eventuali annunci ufficiali.