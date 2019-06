Un nuovo Saints Row verrà annunciato alla conferenza E3 2019 di Microsoft?

Fervono i preparativi per l'E3 2019 e il web è letteralmente invaso da annunci, leak e speculazioni d'ogni sorta. Come se non avessimo già tanti elementi su cui costruire le nostre aspettative, si sono gettati nella mischia anche i ragazzi di Volition Games con un misterioso tweet.

I responsabili dell'account Twitter ufficiale del gioco ci invitano, innanzitutto, a lodare il Professor Genki, noto personaggio della serie con la testa da gatto rosa e celebre conduttore del mini-gioco Super Ethical Reality Climax. Nel tweet sono inoltre presenti le seguenti parole: "Il weekend è quasi arrivato fan super etici di Saints Row!". Come mai gli sviluppatori ci hanno invitato a prepararci al fine settimana? Guarda caso, questo weekend, alle 22:00 di domenica 10 giugno per la precisione, si svolgerà la conferenza E3 2019 di Microsoft.

Che si stiano preparando ad annunciare un nuovo gioco della serie Saints Row? L'ipotesi non ci sembra poi tanto improbabile, dal momento che voci al riguardo sono già circolate. Per fortuna dovremo attendere pochi giorni per scoprirlo.