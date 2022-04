Nuovo Saints Row: Volition svela uno Showcase sulla personalizzazione

I ragazzi di Volition alzano nuovamente il sipario sulla dimensione sandbox del prossimo capitolo di Saints Row per annunciare un importante Showcase incentrato su uno degli aspetti più rappresentativi dell'intera IP, ossia la personalizzazione del proprio personaggio e dei membri della sua gang.

L'evento digitale offrirà alla software house statunitense l'occasione perfetta per approfondire questo importante aspetto dell'impalcatura ludica e contenutistica del reboot di Saints Row. Lo Showcase, di conseguenza, dovrebbe sviscerare nel dettaglio ogni aspetto di quello che, a detta degli stessi sviluppatori di Volition, sarà l'enorme editor di Saints Row.

Grazie alle numerose interviste concesse in questi mesi dagli autori americani, sappiamo infatti che il Character Editor consentirà ai giocatori di modificare in piena libertà i singoli dettagli del corpo e della fisionomia del proprio alter-ego, dal tono della pelle alla presenza o meno di protesi per gli arti. Chissà, magari nello Showcase sulla personalizzazione ci verranno finalmente mostrate le emoji copri nudità di Saints Row citate a fine ottobre dal Direttore Artistico Frank Marquart.

Lo spettacolo digitale approntato dagli sviluppatori dell'Illinois per svelare tutti i segreti della customizzazione di Saints Row si terrà mercoledì 20 aprile alle ore 21:15. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul nuovo impero di Saints Row.