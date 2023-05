Nuovo buono sconto di 5 euro su Amazon, scopri come ottenerlo

Su Amazon è attiva una nuova promozione che ci permette di ottenere un buono sconto di 5 euro solamente acquistando un articolo presente nella sezione Amazon Warehouse, spesso qui si trovano prodotti praticamente nuovi al prezzo dell'usato, molte volte è rovinata solamente la confezione esterna.

Clicca qui per verificare se il tuo account è compatibile con la promozione

Coloro che saranno in grado di approfittare della promozione, potranno beneficiare di un codice promozionale da 5 euro da poter utilizzare su un ordine su Amazon Warehouse di almeno 20 euro, il codice promozionale è valido per 7 giorni dopo aver attivato l'offerta nella pagina della promozione.

Sarà possibile aderire a questa promozione solamente una volta per account e sarà utilizzabile per acquistare solamente prodotti usati venduti e spediti da Amazon una volta aver premuto "Clicca qui per applicare la promozione", lo sconto sarà applicato automaticamente all'account e sarà visibile una volta aggiunto articoli nel carrello per un valore di almeno 20 euro.

In caso di restituzione dell'articolo acquistato, il buono sconto non sarà nè rimborsato nè reso nuovamente disponibile per essere ri-utilizzato. Tra gli articoli in offerta possiamo trovare anche videogiochi e prodotti tech, mouse, trastiere e tanti prodotti per i nostri PC Desktop e Notebook, su Amazon Warehouse è possibile acquistare veramente di tutto.