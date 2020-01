Un nuovo sguardo al gameplay di Captain Tsubasa Rise of New Champions

Captain Tsubasa Rise of New Champions è sicuramente un gioco attesissimo dai fan della celebre serie di Yoichi Takahashi, e punta ad inserirsi in un mercato, quello dei giochi calcistici arcade, che è privo di un esponente del genere da tempo, se non si conta la parentesi Volta di FIFA 20.

Bandai Namco ha appena mostrato un nuovo video di gameplay tratto dalla demo del gioco, che fa luce ulteriormente su quelle che saranno le meccaniche dell'atteso titolo. Oltre a puntare molto sull'effetto-nostalgia chiaramente, l'intento degli autori è quello di creare un titolo immediato e divertente.

Lo si nota subito guardando il video: i controlli sembrano piuttosto elementari, ma l'azione è frenetica ed è accompagnata da animazioni che sembrano prese direttamente dal nuovo anime. Non mancherà un pizzico di strategia, dato che le mosse speciali dei vari giocatori consumeranno la barra della resistenza, per cui bisognerà dosare bene le energie dei membri della propria squadra.

Nel video in questione, che trovate in cima alla news e sul nostro canale YouTube, si gioca nuovamente la partita tra Nankatsu e Toho, e riconoscerete sicuramente Hyuga e Tsubasa mentre eseguono i loro iconici tiri.

Per approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Captain Tsubasa Rise of New Champions, e al messaggio di Yoichi Takahashi ai suoi fan.