Nuovo Silent Hill, Dusk Golem non si arrende: le immagini bloccate tornano a circolare

Esiste? Non esiste? Mentre strappate i petali di una margherita virtuale in cerca di risposte sull'effettiva esistenza di un nuovo Silent Hill, l'insider che ha scatenato il ritorno di fiamma del rumor continua ad attirare l'attenzione del pubblico.

Come noto, a causa della diffusione di presunte immagini di un nuovo capitolo della serie horror di Konami, Dusk Golem era stato bannato da Twitter in virtù un reclamo legato al copyright. Per poter ritornare a utilizzare il proprio account social, l'utente aveva infine deciso di rimuovere le immagini incriminate. A distanza di pochi giorni dall'incidente, tuttavia, l'insider non si arrende e supera i confini di Twitter per offrire ulteriore diffusione alla selezione di sette immagini in suo possesso.



Nel momento in cui scriviamo, infatti, Dusk Golem ha provveduto a condividere i presunti screenshot e artwork sui più noti forum di discussione degli appassionati di videogiochi. Le immagini legate al tanto chiacchierato - ma mai confermato - nuovo Silent Hill hanno infatti trovato diffusione sia su Resetera sia su Reddit. Qui, i sette scatti sono proposti dall'insider in una versione in alta risoluzione, che sta attirando frotte di curiosi e appassionati, desiderosi di dibattere della reale natura di questi scatti.



Per il momento, lo ribadiamo, non vi è stato alcun annuncio ufficiale di un nuovo Silent Hill da parte di Konami e ogni riferimento al titolo resta dunque frutto di speculazioni. Per saperne, eventualmente, di più, non è possibile fare altro che aspettare.