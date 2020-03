Il nuovo Silent Hill di Hideo Kojima sarà annunciato il 3 marzo?

Nel weekend si è iniziato a parlare insistentemente di un gioco Silent Hill sviluppato da Kojima Productions, una serie di messaggi pubblicati su Twitter hanno scatenato i rumor, adesso arriva un nuovo Tweet questa volta pubblicato direttamente da Hideo Kojima.

Il papà di Metal Gear e Death Stranding ha condiviso sul suo profilo l'immagine di un calendario con la data del 3 marzo 2020 ben in evidenza, le foto sono accompagnate dalla didascalia "March" senza ulteriori dettagli. L'immagine mostra una donna a cavallo in un bosco e alcuni hanno associato questo scatto a Silent Hills, se ben ricordate l'artwork promozionale di P.T. mostrava proprio un bosco...

E' bene chiarire in ogni caso come si tratti solamente di speculazioni, alcuni messaggi pubblicati da Masahiro Ito dell'ex Team Silent hanno fatto subito pensato ad una possibile collaborazione con Hideo Kojima per il ritorno di Silent Hill, gli indizi sembrano chiari ma forse è presto per sbilanciarsi.

L'unica certezza sembra essere un misterioso annuncio di Kojima Productions in programma per martedì 3 marzo, potrebbe trattarsi di Silent Hill, di un DLC per Death Stranding o magari di un progetto del tutto inedito sviluppato dalla compagnia insieme a Masahiro Ito. Probabilmente domani ne sapremo di più sull'intera vicenda.