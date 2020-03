Nuovo Silent Hill per PS5 in sviluppo? Arriva il commento ufficiale di Konami

I fan di Silent Hill attendono il ritorno della serie da tempo immemore ormai, e ancora non hanno superato la delusione derivante dalla cancellazione del Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo del Toro.

Delle voci sull'esistenza di un nuovo capitolo della serie si rincorrono da molto tempo ormai, ma negli ultimi tempi si sono fatte ancor più insistenti, sia a causa degli indizi disseminati da Kojima, che non ha mai negato di voler sviluppare un gioco horror, sia alla luce delle indiscrezioni riportate da Rely On Horror, secondo il quale sarebbero in sviluppo un soft reboot della serie e un revival di Silent Hills per PS5 con il supporto di Sony.

Ebbene, è purtroppo arrivato il momento di frenare gli entusiasti. Lo stesso portale Rely On Horror ha contattato Konami nel tentativo di vederci chiaro, ricevendo la seguente risposta da parte di un PR della divisione nordamericana: "Siamo a conoscenza di tutti i rumor e i report, ma possiamo confermare che non sono veri. So che questa non è la risposta che i fan avrebbero voluto sentire". Il portavoce ha negato l'esistenza di entrambi i progetti, sia del soft reboot che i rumor volevano in mano a Toyama, Ito e Yamaoka, sia del revival di Silent Hills presumibilmente in mano a Kojima Productions.

Non tutto, però, sembra essere perduto. Il PR ha infatti aggiunto: "Non sto dicendo che abbiamo completamente chiuso le porte al franchise, solo che non tornerà nel modo descritto dai report". In sostanza, Konami potrebbe avere in serbo per noi altri piani, anche se al momento risultano essere completamente oscuri.