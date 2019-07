Nuovo spot giapponese per Code Vein, in uscita a settembre

Code Vein è un progetto davvero molto atteso dai fan, visto che si propone di offrire un nuovo sguardo ai soulslike, un genere ormai definitivamente entrato nel cuore dei videogiocatori, ma che forse comincia addirittura ad essere un po' troppo inflazionato.

La ventata d'aria fresca che sembra offrire il titolo di Bandai Namco dunque non può che far bene al panorama videoludico, ma manca ancora un po' per scoprire se il gioco manterrà effettivamente le premesse, visto che l'uscita è prevista per il 27 Settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il gioco inoltre, come tradizione per i soulslike, offrirà un grado di sfida particolarmente elevato: come dichiarato dagli sviluppatori, anche in co-op Code Vein sarà piuttosto difficile e sarà necessario morire diverse volte prima di trovare il bandolo della matassa.

Nell'attesa però la software house ha pubblicato un nuovo trailer per Code Vein, uno spot che andrà in onda sulle TV giapponesi, e che si unisci ai tanti video mostrati nel corso del tempo sul videogame.

Il video in questione potete trovarlo, come di consueto, in cima alla news. Per approfondire invece potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Code Vein. Che ne pensate del video? Quanto attendete il nuovo titolo di Bandai Namco?