Il nuovo spot di Luigi's Mansion 3 mostra la co-op con Gommiluigi

La vacanza da sogno... pardon, da incubo, di Luigi sta finalmente per cominciare, dato che all'uscita di Luigi's Mansion 3 mancano davvero pochi giorni, e i fan della saga potranno trascorrere un Halloween all'insegna del brivido grazie al fifone fratello di Super Mario.

Nel gioco, come sappiamo, saranno presenti diverse novità rispetto alle precedenti incarnazioni della saga, e una fra tutte riguarda l'introduzione di Gooigi (o Gommiluigi in italiano). Si tratta di un clone del nostro Luigi, costituito però di una sostanza gelatinosa, e che potremo utilizzare per superare ostacoli che il personaggio in carne ed ossa non riuscirebbe a oltrepassare, come ad esempio spuntoni, sbarre, spazi angusti e quant'altro.

Ma c'è di più: il personaggio di Gommiluigi sarà giocabile anche da un secondo giocatore, rendendo di fatto Luigi's Mansion 3 un gioco adatto da giocare in co-op con un amico. Proprio su questo aspetto si è soffermato l'ultimo spot per la TV giapponese, che ha mostrato oltre a una breve introduzione del gioco, anche il gameplay di Luigi insieme al suo verde clone. Potete vedere lo spot in cima alla news.

Quanto attendete l'arrivo del gioco? Nell'attesa, avete visto la nostra videoanteprima di Luigi's Mansion 3? Per approfondire sulla saga, potete dare un'occhiata al nostro speciale sulla serie di Luigi's Mansion, e sul nostro sito trovate anche un bello speciale sul personaggio di Luigi stesso.