Il nuovo spot di One Piece Pirate Warriors 4 è incentrato sulla saga di Enies Lobby

Mancano più di 2 mesi alla pubblicazione di One Piece: Pirate Warriors 4, ma la macchina del marketing di Banda Namco Entertainment è già entrata a pieno regime e continua a sformare materiale pubblicitario. In questi giorni, ad esempio, sulle televisioni giapponesi sta andando in onda un nuovo spot televisivo incentrato sulla Saga di Enies Lobby.

Nell'anime di Eiichirō Oda la saga di Enies Lobby compone la nona stagione e segue le gesta dei pirati della ciurma di Cappello di Paglia impegnati a salvare Nico Robin dalle grinfie del CP9. Giunti sull'isola di Enies Lobby, e dopo al cune vicissitudini, dichiarano guerra al Governo Mondiale in una celebre scena che vede Luffy ordinare ad Usopp, qui nelle vesti di Sogeking, di bruciare la bandiera simbolo dell'istituzione. Abbiamo già avuto modo di vedere com'è stata ricreata questa scena nel gioco grazie al video gameplay di One Piece: Pirate Warriors 4 tratto dalla demo che Bandai Namco ha presentato al recente Jump Festa 2020. Lo spot televisivo, invece, lo trovate in cima a questa notizia. Buona visione!

One Piece: Pirate Warriors 4, musou in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch presso gli studi di Omega Force, verrà pubblicato il prossimo 27 marzo. Segnaliamo che nei giorni scorsi sono stati pubblicati ben sei trailer incentrati su Nico Robin, Franky, Chopper, Brook, Smoker e Tashigi.