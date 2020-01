Il nuovo spot di One Piece Pirate Warriors 4 ci presenta la Summit War Saga

Mancano ancora un paio di mesi alla pubblicazione di One Piece Pirate Warriors 4, ma per fortuna Nandai Namco Entertainment sa come tenere impegnati i giocatori in trepidante attesa. La campagna marketing è già nel vivo, e in queste ore è cominciata la trasmissione di un nuovo spot pubblicitario sulle reti televisive giapponesi.

Come tutti gli spot di questo tipo è di breve durata, ma assolve perfettamente nel suo compito di prepararci alla Summit War Saga, una delle tante che troveranno spazio nel musou sviluppato da Omega Force. Questa saga rappresenta la sesta nella serie, e copre un lungo arco temporale che va dai capitoli 490 a 597 nel manga, e dagli episodi 385 a 516 nell'anime. Il filmato, oltre a fornirci una rapida panoramica dei personaggi coinvolti, ci mostra anche Monkey D. Luffy prepararsi alla battaglia accanto a Portuguese D. Ace, uno dei personaggi non appartenenti alla ciurma di Cappello di Paglia più amati della serie.

One Piece: Pirate Warriors 4 verrà pubblicato il prossimo 27 marzo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Portuguese D. Ace, tra l'altro, è uno dei protagonisti degli screenshot di One Piece Pirate Warriors 4 pubblicati da Bandai Namco nella giornata di ieri, assieme a personaggi come Bibi, Big Mom e Kaido. Se non lo avete ancora fatto, inoltre, vi invitiamo a guardare i trailer con Rob Lucci Sabo e Trafalgar Law.