Il nuovo spot di Super Smash Bros Ultimate svela la modalità Stage Builder

Nintendo of America ha pubblicato un nuovo spot di Super Smash Bros Ultimate denominato "My Way" dal quale emerge una modalità non ancora presente nel gioco, denominata "Stage Builder", che compare chiaramente nel menu principale.

Un leak probabilmente involontario che svela l'arrivo di questa feature come parte dell'aggiornamento 3.0 di Super Smash Bros Ultimate, in arrivo questa primavera, che dovrebbe portare in dote anche migliorie al bilanciamento ed un nuovo personaggio, Joker da Persona 5.

Stage Builder era stata svelata dai dataminer poche settimane fa insieme alla nuova modalità Home Run Contest, al momento Nintendo non ha annunciato nulla in merito, restiamo quindi in attesa di novità che potrebbero arrivare durante il Direct di aprile, secondo alcuni rumor previsto per la giornata di domani (giovedì 11 aprile).

Altra interessante novità riguarda la European Smash Ball Team Cup di Super Smash Bros Ultimate, in programma il 13 aprile a Milano, evento che permetterà ai migliori giocatori d guadagnare un posto per partecipare alla finale europea del torneo.