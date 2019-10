Il nuovo spot TV giapponese aumenta l'attesa per Persona 5 Royal

Persona 5 Royal è sicuramente uno dei titoli più attesi, sia dai fan che hanno già completato l'avventura "liscia", sia da chi sta aspettando l'occasione per poterla finalmente recuperare. Atlus ha appena contribuito ad aumentare l'attesa, con un nuovo spot per la TV giapponese diffuso nelle scorse ore.

Si tratta del solito mix tra gameplay e cutscene, che poi ricorda l'imminente data d'uscita di Persona 5 Royal, prevista per il 31 Ottobre in Giappone in esclusiva su PlayStation 4, mentre per il mercato occidentale è ancora fissata per un generico "Primavera 2020", senza una data più precisa.

Nel frattempo, nei giorni scorsi era stato svelato il peso di Persona 5 Royal, che sarà ben superiore rispetto a quello della sua prima edizione. Se Persona 5 pesava circa 30 GB, Persona 5 Royal avrà bisogno di circa 10 GB in più liberi sull'hard disk della propria PS4.

Vi lasciamo al video, che trovate come di consueto in cima alla news. Che ve ne pare? Quanto attendete l'arrivo di Persona 5 Royal?