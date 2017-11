Nuovo Spot TV di Nintendo Switch con Mara Maionchi e Donnarumma

: Nintendo ancora on air conprotagonisti del nuovo spot dedicato ae al videogioco

In questo nuovo soggetto della campagna TV dedicata a Nintendo Switch, vediamo Maionchi e Donnarumma impegnati in una sfida ad ARMS, l’originale picchiaduro in stile Nintendo in cui il giocatore usa braccia estensibili per mandare al tappeto gli avversari! I due, tra pugni virtuali e tante risate, dopo una sfida uno contro uno in modalità TV, raggiungono gli amici sfruttando la caratteristica unica di Nintendo Switch che permette di trasformarsi in console portatile o da tavolo. Lo spot, oltre al divertimento del momento di gioco condiviso, mette in evidenza la possibilità di avere 3 console in 1 e la libertà di giocare dove, quando e con chi vuoi.



Lo spot da 30 secondi è stato realizzato dalla casa di produzione Chocolat Production. L’agenzia NO Advertising ha curato la creatività sotto la direzione di Fulvio Nardi. La regia è stata affidata all’occhio esperto di Luca Lucini, noto regista cinematografico. La pianificazione media è gestita da MEC.

"Gigio e Mara, attraverso la loro carica di simpatia, riescono a trasmettere il divertimento e l’emozione di giocare insieme a famigliari e amici, rendendo Nintendo Switch il passatempo perfetto per questo Natale. Divertimento, condivisione, e massima libertà di gioco per tutta la famiglia", afferma Alessandro Carpignani, Sales Director di Nintendo Italia.

ARMS è l’originale picchiaduro in stile Nintendo, basato su uno sport di combattimento unico, in cui il giocatore usa braccia estensibili per mandare al tappeto gli avversari! Impugnando i Joy-Con della console Nintendo Switch, sarà come stare davvero su un ring, schivando gli attacchi e tempestando di pugni i rivali. Il lottatore si muove in linea con le mani del giocatore mentre sferra una vasta gamma di pugni e altri colpi degni di un pugile professionista.