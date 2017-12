Nuovo Story Trailer di Hokuto Ga Gotoku per PlayStation 4

Durante un livestream in diretta dal quartier generalea Tokyo,ha mostrato un nuovo trailer di, il gioco disviluppato dal team autore della serie

Lo Story Trailer permette di dare uno sguardo ai prsonaggi, all'ambientazione, ai nemici e alle meccaniche di gioco. Hokuto Ga Gotoku si presenta come un picchiaduro a scorrimento con elementi RPG ambientato nel mondo dell'omonima serie ideata da Buron Son e disegnata da Tetsuo Hara, autore anche della copertina giapponese del gioco.

Hokuto Ga Gotoku uscirà in Asia l'8 marzo 2018 in esclusiva su PlayStation 4, al momento SEGA no nha confermato l'eventuale lancio occidentale del gioco. Una demo è attesa per metà febbraio sul PlayStaton Store giapponese, questa dovrebbe permettere di provare le primissime fasi dell'avventura di prendere confidenza con il sistema di controllo e il combat system.