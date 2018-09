Nuovo story trailer Thronebreaker The Witcher Tales; CD Projekt RED apre i preordini

CD Projekt RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio dei preordini per Thronebreaker: The Witcher Tales, una nuova avventura ambientata nell’universo dell’ammazza-mostri Geralt of Rivia.

“Thronebreaker è quasi tra noi e ne siamo davvero felici” ha dichiarato Marcin Iwiński, cofondatore di CD Projekt. “Ciò che inizialmente doveva essere l’avventura single-player per un gioco di carte multigiocatore è divenuto un gioco a sé. Thronebreaker è una vera e propria storia di The Witcher, con oltre 30 ore di contenuti, oltre 75 missioni secondarie ed allo stesso tempo è un gioco che permette di guidare un esercito in posti inediti dell’universo di The Witcher. Tutto ciò è sorretto da un sistema di combattimento basato sulle scelte e sulle meccaniche di GWENT”.

“I preordini aprono oggi e Thronebreaker include degli ottimi oggetti di gioco. Tuttavia, credo sia importante sottolineare che questi oggetti di gioco non saranno esclusivi per chi preordina. Quando si comprano i nostri giochi, tutti ottengono gli stessi contenuti. Non importa se il gioco viene preordinato o acquistato dopo il lancio. Non vogliamo attirarvi con la stronzata dell’oggetto esclusivo. Per noi, i preordini significano attesa ed entusiasmo e, ancor più importante, supporto per gli studi di sviluppo e i videogiochi che si amano. Quindi, se ciò che leggete nelle anteprime è di vostro gradimento, accogliamo il vostro preordine a braccia aperte. Viceversa, se vi serve più tempo per decidere e preferite aspettare le recensioni, prendetevi il vostro tempo e acquistando dopo il lancio non vi perderete nessun oggetto di gioco” ha aggiunto Iwiński.

Thronebreaker: The Witcher Tales viene venduto con i seguenti oggetti di gioco:

Colonna sonora ufficiale di Thronebreaker

Versione digitale del libro illustrato di GWENT: Art of The Witcher Card Game di Dark Horse.

Concept art, inclusa la mappa di Lyria

Romanzo a fumetti di The Witcher "Fox Children" di Dark Horse

2 titoli giocatore in GWENT: The Witcher Card Game

2 avatar giocatore in GWENT: The Witcher Card Game

5 barili di carte premium in GWENT: The Witcher Card Game

Thronebreaker viene venduto ad un prezzo suggerito di $29,99 (o €25,89) ed è disponibile al preordine da ora. Ulteriori dettagli riguardanti l’offerta sono disponibili sul sito del gioco appena lanciato che fornisce altre informazioni sulle ambientazioni, personaggi e gameplay. In Europa, i preordini su PlayStation 4 saranno presto disponibili. Thronebreaker: The Witcher Tales uscirà su PC tramite GOG.com il 23 ottobre, con l’uscita su Xbox One e PlayStation 4 prevista il 4 dicembre.