Nuovo Super Mario 2D su Nintendo Switch: anche Peach giocabile secondo i rumor

Giusto in tempo per Natale, arriva in regalo un interessante rumor legato al possibile arrivo di un nuovo gioco di Super Mario in 2D, destinato ad approdare su Nintendo Switch entro la primavera 2024.

A firmare l'indiscrezione è il noto insider attivo in rete come "Zippo", più volte rivelatosi una fonte ben informata sui piani del colosso di Kyoto. Stando a quest'ultimo, il team Nintendo starebbe lavorando alla nuova avventura di Super Mario già da oltre tre anni, con l'obiettivo di pubblicare il nuovo Super Mario 2D nel corso dell'anno fiscale 2023/2024.

A curare la produzione, sarebbero Takashi Tezuka e Hiroyuki Kimura, due veterani del colosso di Kyoto con notevole familiarità con la declinazione in due dimensioni dell'universo mariesco. La nuova esclusiva per Nintendo Switch, prosegue Zippo, dovrebbe consentire ai giocatori di vestire i panni non solo di Mario e Luigi, ma anche della Principessa Peach e di Toad. Sul fronte artistico, sostiene l'insider, il titolo dovrebbe proporre una certa continuità con quanto mostrato dai primi trailer di The Super Mario Bros: The Movie, in arrivo nelle sale il prossimo aprile 2023.



Al momento, nulla di confermato su questo fronte da parte di Nintendo, che sta dedicando il periodo natalizio a tanti annunci sugli Indie in arrivo su Nintendo Switch.