Un nuovo Super Monkey Ball in arrivo su PS4, PC e Switch?

"Sai, questo è un nome che non sentivo da tanto tempo", diceva Obi-Wan Kenobi in Star Wars. Colte citazioni a parte, un nome che potremmo presto risentire per quanto riguarda la scena videoludica è quello di Super Monkey Ball, perlomeno stando agli ultimi rumor.

Stando a quanto trapelato infatti, Sega sta lavorando a un revival per il brand, il cui lancio potrebbe anche non essere troppo lontano, visto che il prodotto è stato appena classificato in Taiwan, e vista anche l'immagine di copertina, che trovate in calce alla news, non può che riferirsi a Super Monkey Ball.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un platformer classico in origine destinato alle sale giochi, e che poi è diventato protagonista soprattutto sulle console Nintendo. Alcuni giochi sono usciti anche su PS2 e su Xbox, e l'ultimo titolo della serie è Super Monkey Ball Banana Splitz, che risale al 2012 su PS Vita.

Purtroppo non è stato depositato ancora il nome ufficiale inglese, per cui ci si deve affidare alla traduzione del sito Goldmetalsonic, secondo cui il tema del gioco avrà molto probabilmente qualcosa a che fare col cibo.

Sega aveva recentemente registrato il nome Tabegoro Super Monkey Ball in Giappone, per cui alla fine potrebbe rivelarsi quello il nome ufficiale del videogame, ma non ci sono informazioni ufficiali a riguardo.

Che ne pensate? Vi farebbe piacere un eventuale ritorno del brand?