Il nuovo SUV Lampadati, ricompense triple e tanto altro nel nuovo aggiornamento di GTA V

"Vuoi un SUV. No, non è una domanda". Inizia così la descrizione del nuovo aggiornamento di GTA V, che guarda caso offre tra le prime nuove caratteristiche del gioco, proprio l'arrivo di un nuovo SUV. Si tratta del Lampadati Novak, da oggi disponibile da Legendary Motorsport.

Ma non è l'unica novità in arrivo in Grand Theft Auto 5: guidando una Hotring Sabre, una RC Bandito o una Issi Classic, si otterranno ricompense triple nelle Sfide Sfrenate a San Andreas, in termini di soldi guadagnati e RP. Per chi cerca qualcosa di più tradizionale invece, anche le Serie di gare offriranno ricompense doppie per tutta la settimana.

Il doppio dei soldi, degli RP e delle fiches del casinò sono disponibili anche per quanto riguarda gli incarichi del casinò di questa settimana, per cui chi volesse approfittarne non deve far altro che scortare un furgone blindato al Diamond, rintracciare un container e quant'altro.

Sempre nel casinò, è possibile fare un giro gratis alla ruota fortunata, il cui primo premio della settimana è l'auto sportiva Vysser Neo. Infine sono disponibili tanti sconti in game su una serie di veicoli, modifiche e garage, ed anche ulteriori ricmpense e offerte per gli abbonati a Twitch Prime.

Potete leggere tutti i dettagli nella pagina ufficiale dell'aggiornamento di GTA V.

GTA V è stato aggiunto al catalogo PlayStation Now, ed è ancora un titolo di grandissimo successo. Insieme a Red Dead Redemption 2, GTA V è tuttora il gioco più venduto negli USA.