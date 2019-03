Nuovo teaser di System Shock 3 dalla GDC di San Francisco

OtherSide Entertainment ha mostrato durante il Keynote di Unity alla Game Developer Conference 2019 un nuovo brevissimo video teaser di System Shock 3, tratto dalla versione Pre-Alpha del gioco.

La clip dura 35 secondi e permette di vedere alcune sequenze in-game tratte come detto da una versione Pre-Alpha e quindi ancora piuttosto acerba, nonostante questo il risultato è sicuramente interessante, potete giudicare voi stessi guardando il video pubblicato in apertura, anche se la brevissima durata non permette di fantasticare troppo sulla qualità finale del prodotto.

System Shock 3 è completo al 50%, lo sviluppo è ora interamente in mano ad OtherSide Entertainment dopo che Starbreeze ha abbandonato il progetto a causa delle note difficoltà che la compagnia sta affrontando dall'inizio dell'anno. OtherSide sta cercando un nuovo publisher per il gioco, al momento non sono stati firmati accordi di pubblicazione e distribuzione ma lo studio si dice molto fiducioso al riguardo.

Difficile dire quando System Shock 3 arriverà sul mercato, il lancio potrebbe essere previsto per il 2020 su PC, PS4 e Xbox One, al momento però la situazione è in continua evoluzione, i lavori procedono in ogni caso senza particolari problemi, il ritorno di System Shock si preannuncia davvero interessante...