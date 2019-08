Il nuovo test di Halo Reach per PC ha preso il volo, vediamolo in azione

343 Industries ha dato ufficialmente il via alla seconda fase di test di Halo Reach per PC, che era stata rimandata per problemi tecnici all'inizio di questo mese.

Gli sviluppatori hanno spedito degli inviti via mail a ben 10.000 iscritti al programma insider, un numero ben maggiore ai 1.000 che erano stati inviati in occasione del primo test condotto a cavallo tra giugno e luglio. I server rimarranno aperti fino alle ore 19:00 di martedì 27 agosto. I fortunati giocatori selezionati hanno l'opportunità di testare la modalità Sparatoria con server dedicati all'interno di tre differenti mappe, Beachhead, Corvette e Holdout. Durante il test la modalità verrà resa disponibile a rotazione nelle varianti normale ed eroica, che non saranno mai attive in contemporanea.

Halo Reach sarà il primo titolo della Halo: The Master Chief Collection ad approdare su PC, via Microsoft Store e Steam. Al momento non conosciamo né le date d'uscita dei singoli episodi, né il loro ordine d'arrivo, ma abbiamo già avuto modo di scoprire il loro prezzo, ovvero 9,99 euro l'uno ad eccezione di Halo ODST che, essendo provvisto della sola campagna, sarà proposto a 4,99 euro. Intanto, in cima a questa notizia potete trovare un video gameplay di Halo Reach per PC registrato durante la fase di testing attualmente in corso.