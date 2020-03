Un nuovo Tony Hawk Pro Skater è in sviluppo, secondo una punk band

Da tempo si rincorrono delle voci sul possibile ritorno di Tony Hawk Pro Skater, che nonostante la lunga assenza dalle scene continua ad occupare un posto nei cuori dei videogiocatori di un'intera generazione.

Le voci si sono fatte più insistenti quando l'insider Sabi, che ha già provato di essere affidabile in passato, si è sbilanciata in favore di un remake di Tony Hawk Pro Skater 2... Mentre continuiamo a pazientare in vista di un annuncio, è spuntato in rete un nuovo, incredibile indizio sul ritorno del celebre skater americano.

La punk band australiana The Death Set ha fatto sapere su Facebook di aver fornito la licenza di sfruttamento di cinque delle sua canzoni per un nuovo gioco di Tony Hawk in uscita nel 2020, aggiungendo inoltre che ne sentiremo parlare presto. Quanto affermato, chiaramente, non può essere considerato un annuncio ufficiale, ma ha indubbiamente catturato la nostra attenzione. È possibile che siano stati violati gli accordi dell'NDA, dal momento che il messaggio è già stato cancellato. Su Twitter, come potete vedere in basso, è tuttavia reperibile uno screenshot inequivocabile.

Activision sta davvero lavorando al ritorno di Tony Hawk Pro Skater? Se sì, in che forma? Nuovo capitolo o remake? Ci auguriamo di saperne di più quanto prima!