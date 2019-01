Nuovo trailer di Anthem dal CES, la versione PC supporterà il Deep Learning Super Sampling

In occasione del CES di Las Vegas, Electronic Arts e BioWare hanno pubblicato un nuovo trailer di Anthem realizzato in collaborazione con NVIDIA per mostrare le potenzialità della versione PC del gioco.

Il trailer in 4K permette di dare uno sguardo ad alcuni nemici e ambientazioni inedite, inoltre per l'occasione NVIDIA ha confermato che l'edizione PC di Anthem supporterà la tecnologia Deep Learning Super-Sampling (DLSS), proprietaria della compagnia, la quale permetterà di ottenere prestazioni grafiche di altissimo livello sulle schede video supportate.

Ricordiamo che il nuovo gioco degli autori di Mass Effect sarà disponibile dal 22 febbraio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il primo febbraio verrà pubblicata la demo giocabile con accesso anticipato per i membri VIP: gli abbonati EA Access, EA Origin Access e tutti coloro che hanno prenotato Anthem potranno scaricare la versione di prova in anticipo dal 25 al 27 gennaio, inoltre sono previsti alcuni bonus (non ancora annunciati) per tutti coloro che giocheranno con la versione demo.

Nel weekend appena trascorso, IGN USA ha pubblicato un video che mostra il gameplay della missione Lost Arcanist affrontata da tre squadre di giocatori, avete avuto modo di vederlo? Cosa ne pensate?