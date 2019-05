Il nuovo trailer di Bloodstained Ritual of the Night apre i preordini

505 Games ci informa che Bloodstained Ritual of the Night, il nuovo action adventure del leggendario produttore della serie di Castlevania Koji Igarashi, è finalmente disponibile in preorder su PC e console.

Per celebrare l'inizio dei preordini delle versioni fisiche e digitali di Ritual of the Night, il team capitanato da Igarashi confeziona un nuovo video gameplay e una ricca galleria immagini che ritrae i personaggi principali, le ambientazioni e gli elementi principali delle dinamiche di gameplay che sperimenteremo interpretando Miriam.

A partire da oggi 23 maggio, e per un periodo di tempo limitato, gli utenti che prenoteranno il titolo su Steam potranno ottenere uno sconto del 10%. Anche agli utenti PS4 abbonati a PS Plus potranno accedere a uno sconto del 10% sul prezzo di listino e ottenere anche un tema esclusivo. Il lancio dell'edizione digitale di Bloodstained: Ritual of the Night è previsto per il 18 giugno su PC, PS4 e Xbox One, mentre la commercializzazione dell'edizione fisica nella duplice versione console per PS4 e Xbox One è attesa per il 21 giugno. Le versioni digitali e fisiche arriveranno invece su Nintendo Switch rispettivamente il 25 e 28 giugno.

Il progetto ha subito di recente un importante restyling grafico per venire incontro alle richieste degli appassionati. Come potete ammirare in questo recente gameplay trailer di Bloodstained, infatti, il titolo è ora più simile esteticamente a Castlevania: Symphony of the Night.