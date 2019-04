Nuovo trailer e bonus preorder per Saints Row The Third The Full Package

Per celebrare l’uscita del nuovissimo trailer di Saints Row The Third The Full Package, Deep Silver apre i pre-order del Deluxe Pack (disponibile solo presso retailer selezionati) del popolare action adventure open world in arrivo su Nintendo Switch a maggio.

La Deluxe Pack contiene una serie di chicche ispirate a Saints Row, tra cui:

Un set di Thumb Grips di Saints Row per gli Stick Analogici

Un poster A2 fronte retro, raffigurante l’iconico artwork di Saints Row: The Third

Un panno in microfibra viola, con il logo di Saints Row: The Third

Una serie di Sticker, con alcuni personaggi del mondo di Saints Row

3 Litografie reversibili, con artwork dei sei personaggi più amati della serie

Una cover reversibili, utile per personalizzare la copia fisica

Una custodia esclusiva, con il nostalgico artwork originale del 2011

Saints Row The Third The Full Package è la versione definitiva di uno dei titoli più amati nel mondo del gaming, disponibile su Nintendo, per la prima volta in assoluto con nuove funzionalità per Nintendo Switch.

Città del peccato

Ferma e smantella il dominio che il Syndicate esercita sul traffico di armi, sul crimine informatico e sui racket criminali. Scopri i segreti di Steelport, la città dove succede qualsiasi cosa ad ogni angolo, nel bene e, più probabilmente, nel male.

Armi di distruzione di massa

Una cosa è sconfiggere i nemici, un'altra è umiliarli. I jet che volteggiano nell'aria, i veicoli a cannone umano e la guerra delle armi da mischia fanno tutti parte del divertimento.

Personalizzazione estrema dei Joy-Con

Crea i personaggi più stravaganti che si siano mai visti, da celebrità senza futuro a pirati ninja senza maschera. Dentro ogni peccatore, si nasconde un Santo. Tu chi diventerai?

Co-op esagerata portatile

Vola in singolo oppure gioca online con un amico e, per la prima volta, due giocatori possono giocare fianco a fianco nella modalità multigiocatore online o locale. Prova il paracadutismo, atterrando nel pick-up in fiamme del tuo partner mentre ti lanci in una corsa suicida verso una base del Syndicate armata fino ai denti. Steelport è più divertente da vivere in compagnia.

The Full Package

Include tutti e tre i pack delle missioni e oltre 30 oggetti DLC. Tutti i contenuti precedentemente pubblicati sono inclusi nella scheda di gioco.