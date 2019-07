Il nuovo trailer di Code Vein ci presenta la boss fight con l'Invading Executioner

Bandai Namco Entertainment è tornata a mostrare in azione Code Vein, il suo nuovo action RPG che promette di mescolare sapientemente le meccaniche di gameplay basate sulla celebre serie Souls di FromSoftware con una caratterizzazione estetica dark fantasy basata sugli anime giapponesi.

Il nuovo filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci consente di dare uno sguardo più approfondito alla battaglia che affronteremo contro l'Invading Executioner, che già aveva fatto la sua apparizione in brevi stralci di gameplay mostrati in passato. Rapida e imprevedibile nei suoi movimenti, questa temibile avversaria metterà a dura prova i riflessi dei giocatori quando proverà a colpire frontalmente con la sua alabarda, o quando vorrà sorprenderci con i suoi vorticosi attacchi magici.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Code Vein sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 settembre. Gli sviluppatori Shift (già noti per aver realizzato la serie di God Eater) hanno recentemente mostrato un trailer interamente dedicato ai Partner, gli NPC che ci accompagneranno lungo il tortuoso cammino che il gioco ci riserva. In una scorsa intervista gli autori del titolo hanno precisato di non fare troppo affidamento sull'elemento cooperativo di Code Vein, che rimane un'esperienza hardcore che saprà mettere alla prova la pazienza e l'abilità dei giocatori.