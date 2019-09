Il nuovo trailer del CryEngine riaccende i ricordi e i fan speculano su Crysis Remastered

Crytek ha pubblicato in queste ore un trailer per la versione 5.6 del CryEngine, un video che non è passato inosservato ed ha subito riacceso nei fan i ricordi legati a Crysis, con relative speculazioni su un possibile remaster in arrivo nel 2020.

Il filmato si apre mostrando sezioni di gioco tratte da Hunt Showdown, gioco multiplayer pubblicato lo scorso mese di agosto. Il video continua con spezzoni tratti da altri giochi e tech demo, tra cui una zona simile alle arene di Ryse Son of Rome e, al minuto 2.15, una sequenza che non starebbe affatto male in un nuovo Crysis.

Secondo alcune speculazioni, il video in questione non sarebbe del tutto estraneo alla serie e numerosi easter egg sarebbero nascosti nel trailer, a partire dal nome del file non appena viene mostrato il destkop (Prophet) fino alla colonna sonora, che al minuto 2:57 sembra evidentemente tratta dalla serie Crytek.

I fan hanno subito dato il via ad una serie di speculazioni, che il materiale in questione sia in realtà tratto da un remaster/remake di Crysis o magari dal tanto atteso Crysis 4? Difficile dirlo, Crysis 3 (uscito nel 2013) non è riuscito a soddisfare le aspettative del publisher Electronic Arts e da allora la serie è stata abbandonata anche a seguito delle difficoltà economiche di Crytek, apparentemente risolte negli ultimi tempi.