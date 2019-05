Il nuovo trailer di Death's Gambit svela l'uscita della versione retail PS4

Gli autori di Skybound Games, in collaborazione con Adult Swim Games e White Rabbit, confezionano un nuovo trailer per fissare al prossimo 28 giugno la data di lancio ufficiale dell'edizione fisica di Death's Gambit per PlayStation 4.

La versione retail di questo ambizioso metroidvania a tinte oscure contribuirà a dare ulteriore visibilità a un progetto che ha già stregato centinaia di migliaia di appassionati del genere su PC e console.

L'edizione fisica di Death's Gambit vanterà i medesimi contenuti della versione digitale e permetterà ai fan vecchi e nuovi del titolo di vestire i panni del Mietitore della Morte per passare sul filo della sua falce le carni marcescenti di bestie mutanti, creature d'ombra e cavalieri maledetti, in un crescendo di emozioni scandito dalle battaglie contro gli spaventosi boss. Grazie anche alle patch e agli update pubblicati in questi mesi, il soulslike in pixel art di Skybound Games offre ben sette classi personaggio e un ampio ventaglio di opzioni per la personalizzazione degli elementi di equipaggiamento e per la customizzazione estetica.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo e desidera saperne di più per valutarne o meno l'acquisto su PS4 nella sua versione fisica per il 28 giugno, ricordiamo che su queste pagine il buon Francesco Fossetti ha esplorato la dimensione horror del titolo per realizzare la nostra recensione di Death's Gambit.