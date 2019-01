Nuovo Trailer dedicato alla Storia per Far Cry New Dawn!

Con l'avvicinarsi della data di uscita del nuovo capitolo dell'apprezzata Saga, Ubisoft ha deciso di fornire al pubblico una nuova occasione per dare uno sguardo a Far Cry New Dawn.

La Software House ha infatti pubblicato un nuovo Story Trailer dedicato al Titolo. Nel corso dei circa due minuti di Video, possiamo fare conoscenza con i personaggi e l'universo narrativo di Far Cry New Dawn. Ambientato in un Montana in cui "il potere è la nuova valuta", lo sparatutto in prima persona targato Ubisoft ricollega la propria trama principale all'insieme di vicende sviluppatesi nel corso del precedente episodio della Saga: Far Cry 5. Tuttavia, cronologicamente, la Storia narrata in Far Cry new Dawn si colloca ben 17 anni rispetto quella del suo predecessore. Come di consueto, trovate il Trailer direttamente in apertura a questa news. Buona Visione!

Vi ricordiamo che l'uscita di Far Cry New Dawn è ormai decisamente vicina. Il nuovo capitolo della serie Ubisoft sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 15 febbraio, in contemporanea su PC, Xbox One e Playstation 4. Per ingannare l'attesa e farvi trovare preparati al giorno dell'uscita, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete visionare una nostra Videoanteprima di Far Cri New Dawn, realizzata da Francesco Fossetti e Gabriele Laurino.