Il nuovo trailer di Elden Ring arriverà a febbraio?

Elden Ring di FromSoftware è letteralmente scomparso dai radar dopo la presentazione avvenuta allo scorso E3 di Los Angeles. In molti speravano in un nuovo trailer ai Game Awards di dicembre ma così non è stato, il 2020 però dovrebbe essere l'anno giusto per scoprire nuovi dettagli sul progetto.

Daniel Ahmad (insider e analista noto anche come ZhugeEX su Twitter e ResetERA) fa notare come Elden Ring compaia nella lineup PlayStation del Taipei Game Show 2020, evento in programma dal 6 al 9 febbraio. Il titolo non sarà presente in forma giocabile ma unicamente con un video, non è chiaro però se questo sarà un filmato totalmente nuovo o solamente una versione localizzata del trailer già visto in occasione dell'E3 2019, l'unico diffuso fino ad oggi.

Questa ipotesi però contrasterebbe con i recenti rumor che vorrebbero Microsoft e Bandai Namco protagoniste di una partnership per promuovere Elden Ring su Xbox. Secondo vari rumor il gioco potrebbe essere mostrato in forma giocabile in primavera durante l'evento di presentazione di Xbox Series X, al momento però si tratta unicamente di voci di corridoio.

Elden Ring dovrebbe uscire a fine anno o nel 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e probabilmente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.