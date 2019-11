Nuovo trailer per Fairy Tail: confermati personaggi giocabili e annunciata data di uscita!

In seguito all'annuncio, la nuova produzione di stampo RPG dedicata all'universo di Fairy Tail ha attirato l'attenzione e la curiosità di molti appassionati.

Ora, videogiocatori e fan dell'opera firmata dal mangaka Hiro Mashima, possono dare un nuovo sguardo al titolo. I vertici di Koei Tecmo hanno infatti pubblicato un nuovo trailer di Fairy Tail, denso di annunci e contenuti. Il filmato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, conferma infatti la presenza di personaggi giocabili provenienti da altre Gilde. Nello specifico, il trailer ci consente di dare un primo sguardo al character design e alle abilità di:

Kagura Mikazuchi;

Sherria Blendy;

Ichiya Vandalay Kotobuki;

Sting Eucliffe;

Rogue Cheney;

Come anticipato, è stata inoltre ufficializzata anche la data di uscita di Fairy Tail. Il nuovo RPG approderà sul mercato videoludico il prossimo anno: l'appuntamento è fissato per la giornata del 19 marzo 2020! Tra le piattaforme supportate dal titolo troviamo PlayStation 4, Nintendo Switch e PC Windows (via Steam). Koei Tecmo comunica inoltre che gli utenti interessati alla produzione possono ora effettuare il preordine del gioco.



Per ingannare l'attesa che ci separa dal marzo del prossimo anno, ricordiamo ai lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile un ricco provato di Fairy Tail, recentemente redatto dal nostro Icilio Bellanima.