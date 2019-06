Il nuovo trailer di Gears of War 5 mostra il personaggio di Keegan

Gears of War 5 è senza dubbio una delle prossime esclusive Xbox più bramate dai fan, e per rendere l'attesa più sopportabile, The Coalition sta diffondendo una serie di video a tema. Dopo il trailer dedicato a Mac mostrato ieri, oggi è il turno di Jeremiah Keegan.

Il personaggio viene presentato come un "Veterano in cerca di vendetta", ed ha un'importante abilità Ultimate da non sottovalutare, chiamata Resupply. Se avete familiarità con l'inglese, probabilmente avrete già capito di cosa si tratta: il personaggio è in grado di ripristinare le munizioni degli alleati vicini. Se avete il grilletto facile o se siete dunque tra quelli che non badano a spese quando si parla di proiettili, potrebbe esservi molto utile.

Con la sua skill passiva invece, il tempo di ricarica della sua Ultimate diventa più breve ogni volta che uccide un nemico taggato.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video, che trovate come di consueto in apertura della news. Che ne pensate del personaggio di Keegan?

Sul nostro sito inoltre trovate tutte le ultime news sul gioco: sapevate ad esempio che Gears of War 5 potrebbe arrivare anche su Xbox Scarlett in futuro? Per approfondire infine, potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Gears of War 5.