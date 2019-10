Nuovo trailer giapponese di Death Stranding con scene di gameplay

Sony Interactive Entertainment Japan Asia e Kojima Productions hanno pubblicato sul canale YouTube PlayStation Japan un nuovo trailer di Death Stranding intitolato "Connect" che mostra oltre 2:30 minuti di sequenze di gameplay.

Il trailer è doppiato esclusivamente in giapponese (trattandosi di un video dedicato al mercato asiatico) e al momento il filmato non sembra essere reperibile sui canali occidentali di PlayStation ma non è escluso che una versione doppiata in lingua inglese possa arrivare nelle prossime ore. Connect offre una panoramica del gameplay di Death Stranding e mostra alcune sequenze filmate già comparse nei precedenti trailer, non proseguiamo oltre per evitare spoiler, trovate il video integrale in apertura della notizia.

Il nuovo gioco di Hideo Kojima uscirà l'8 novembre 2019 in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 PRO, la recensione di Death Stranding sarà online sulle pagine di Everyeye.it il primo novembre alle 08:01 del mattino, il nostro Alessandro Bruni lo sta provando già da qualche giorno, così da potervi proporre le sue impressioni alla scadenza dell'embargo fissato dal publisher.

Nella serata di ieri Tommie Earl Jenkins (attore che ha prestato volto e voce al personaggio di Die-Hardman) ha invitato la community a non fare spoiler sulla trama di Death Stranding, con l'obiettivo di preservare il lavoro di Hideo Kojima.