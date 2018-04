Nuovo trailer in italiano per My Hero One's Justice di Bandai Namco

Il nome definitivo è stato confermato da Bandai Namco Entertainment Europe e la lotta per la giustizia inizierà con My Hero One's Justice nel 2018. Per festeggiare la notizia è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco.

Conosciuto in precedenza come My Hero Game Project e basato sulla serie di manga di successo di Weekly Shonen Jump, My Hero One's Justice permetterà ai giocatori di sperimentare le abilità dei propri personaggi preferiti, come Izuku Deku Midoriya, Katsuki Katchan Bakugo, All Might e tanti altri ancora in questo picchiaduro ad arene.

My Hero One's Justice sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital tramite Steam e altri distributori.