Un nuovo trailer introduce il multiplayer di Dr. Mario World

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Dr. Mario World, titolo che segna il ritorno di questo popolare franchise dopo qualche anno di assenza dagli schermi. Il video è incentrato sul comparto multiplayer, che permetterà a due giocatori di sfidarsi in una battaglia all'ultimo virus!

Dr. Mario World uscirà il 10 luglio su iOS e Android, scaricabile gratis da App Store e Google Play con supporto per gli acquisti in-app, pre-registrandovi verrete immediatamente avvisati non appena il gioco sarà disponibile per il download.

Sfrutta il tuo ingegno per eliminare i virus

Elimina i virus combinandoli con le capsule! Per farlo, allinea in orizzontale o in verticale tre pezzi dello stesso colore. Prenditi il tempo che ti serve, perché ciascun livello ha una quantità limitata di capsule che puoi utilizzare.

Elimina quei brutti virus con Dr. Mario e i suoi amici

Il mondo di Dr. Mario è in preda al panico a causa di una colorata invasione di virus! Dr. Mario e i suoi amici indossano prontamente il camice e si armano di capsule! Ora sono pronti a debellare quei virus pestiferi. Ti attendono centinaia di livelli in un sacco di mondi diversi. Inoltre, a intervalli regolari verranno aggiunti ancora nuovi mondi.

Gioca con i tuoi amici e familiari in tutto il mondo

La medicina è un lavoro di squadra! Invia e ricevi cuori da usare nella modalità Avventura, poi sfoggia il tuo ingegno nel risolvere i rompicapi! Nella modalità Duello, sfiderai altri giocatori in battaglie uno contro uno!