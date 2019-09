Nuovo trailer italiano aspettando il lancio di Nintendo Switch Lite

Manca poco al lancio di Nintendo Switch Lite e per l'occasione la casa di Kyoto ha pubblicato un nuovo trailer della console, in arrivo il 20 ottobre in Europa, Giappone e Nord America al prezzo di 219.99 euro.

Nintendo Switch Lite sarà disponibile in tre colori (grigio, turchese e giallo), questa versione della console presenta controlli integrati, uno schermo da 5.6 pollici e una autonomia migliorata grazie alla miglior ottimizzazione del SoC, che riesce a garantire tempi di utilizzo leggermente più lunghi con la batteria integrata rispetto al modello standard.

Per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima di Nintendo Switch Lite, abbiamo provato la console in esclusiva per l'Italia alla Gamescom e siamo così in grado di proporvi le nostre impressioni su dimensioni, maneggevolezza, peso, controlli e qualità del display, rimandando invece ad una analisi più approfondita i dettagli sulla durata della batteria.

Nintendo Switch Lite uscirà il 20 settembre insieme a The Legend of Zelda Link's Awakening, a novembre invece arriverà la prima edizione speciale della console dedicata a Pokemon Spada e Scudo, con chassis personalizzato, si tratta di un prodotto a tiratura limitata che resterà in vendita solamente per le festività natalizie e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.